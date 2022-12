Vergewaltiger-Bande macht Jagd auf Frauen

Die Polizei ermittelt in zwei Fällen in Favoriten wegen versuchter Vergewaltigung.

Der erste Fall ereignete sich in der Samstagnacht auf den 19. November: Da lauerten drei Männer in der Franz-Koci-Gasse um 2.30 Uhr in der Früh einer 20-Jährigen auf und versuchten sie in ein Gebüsch zu zerren. Nur das plötzliche Auftauchen einer Passantin, die vorbeiging, ist es zu verdanken, dass es nicht zur (Gruppen-)Vergewaltigung kam. Und die Täter davonliefen.

Flucht. Die Schilderung des völlig geschockten Opfers ist absolut glaubhaft - zumal es knapp zwei Wochen danach zu einem ähnlichen Überfall auf eine junge Frau in unmittelbarer Nähe in der Jura-Soyfer-Gasse (beide Adressen befinden sich zwischen Kurpark Oberlaa und der Per-Albin-Hanson-Siedlung) kam: In der Nacht auf Donnerstag um 1.15 Uhr wurde eine 18-jährige Frau von zwei unbekannten Tätern im Durchgang einer Wohnhausanlage angegriffen. Sie wehrte sich vehement und konnte die Vergewaltiger abwehren und in die Flucht schlagen.

Erste Spuren. Ob die Fälle zusammenhängen, ist noch unklar, die Angst, dass eine Vergewaltigerbande umgeht, besteht. Die Täterbeschreibung ist vage: Die dunkel gekleideten Männer waren mit FFP-Masken vermummt. Mehrere Spuren von ihnen wurden gesichert.