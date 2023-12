× Versuchte Vergewaltigung in Wien: Polizei sucht diesen Mann

Eine 26 Jahre alte Frau ist in Wien-Penzing von einem unbekannten Mann attackiert und schwer verletzt worden. Laut Aussage des Opfers habe der Angreifer auch versucht, sie zu vergewaltigen.

Die Frau war am Heimweg, als sie in der Ameisgasse plötzlich vo Unbekannten niedergestoßen und ins Gesicht geschlagen wurde. Sie erlitt einen Kieferbruch. Die junge Frau verständigte ihren Freund und die Rettung. Der Täter flüchtete, eine Fahndung war vorerst erfolglos. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei.

Der Angriff ereignete sich bereits am 9. Dezember. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, nahm die Ermittlungen auf. Im Zuge dieser sowie geführter Einvernahmen bestätigte sich auch der Verdacht der versuchten Vergewaltigung, vermeldete die Exekutive am Dienstag.

© LPD Wien ×

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird nun mit Fotos nach dem Verdächtigen gefahndet. Sachdienliche Hinweise können (auch anonym) an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 abgegeben werden.