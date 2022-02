× Verwirrung um Hacker-Doppelgänger

Verwirrung um Michael Binder und seinem Doppelgänger Peter Hacker

Wien. Bei der heutigen Pressekonferenz rund um die 2G-Regel in der Gastronomie sprach auch der medizinische Direktor des KAV Michael Binder und sorgte anfangs für Verwirrung. Sehen wir hier den Doppelgänger von Peter Hacker?





Ähnlichkeiten offensichtlich

Michael Binder, der medizinische Direktor des KAV, äußerte sich zur 2G-Regel in der Gastronomie. Auf den ersten Blick sieht er Stadtrat Peter Hacker zum Verwechseln ähnlich. Das sorgte für Schmunzeln.

Diese Änderungen kommen für Wien

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) setzt seinen strengeren Coronakurs in der Bundeshauptstadt fort. Dies gab er heute bekannt. Wien werde die 2G-Regel in der Gastronomie beibehalten, da das Maskentragen dort nicht so gut möglich sei wie in anderen Bereichen, kündigte Ludwig am Donnerstag an. In den anderen Punkten folgt Wien der Bundesregierung. Ab dem kommenden Samstag (5. Februar) wird die Sperrstunde von 22 Uhr auf Mitternacht verschoben, im Handel fällt die 2G-Pflicht.