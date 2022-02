Video zeigt Pfefferspray-Attacke auf Lobau-Aktivisten

Polizist setzte Pfefferspray ein.

Wien. Bei der Räumung des Lobau-Protestcamps hat die Polizei 48 Personen festgenommen. Elf davon befinden sich noch immer in Haft, da ihre Identität nicht festgestellt werden konnte. Alle weiteren seien auf freiem Fuß angezeigt worden, sagte Polizei-Pressesprecher Markus Dittrich auf APA-Anfrage am Mittwoch.

Stundenlanger Polizeieinsatz

Am Dienstag wurde im Zuge eines stundenlangen Polizeieinsatzes die schon länger im Raum stehende Räumung des Lobau-Protestcamps vollzogen. Die Einsatzkräfte schritten nach einem Ersuchen der Grundstückeigentümerin, der Stadt Wien, zur Tat. Eine Herausforderung war dabei die Bergung von zwei Männern, die sich in einer hölzernen Pyramide, quasi das Wahrzeichen des Protestcamps, mit ihren Armen an der Innenseite eines einbetonierten Eisenrohrs angekettet hatten. Sie wurden schließlich unverletzt befreit.

Pfefferspray gezückt

Nun ist ein Video via Twitter aufgetaucht, welches eine Pfefferspray-Attacke zeigt. Zuerst fällt ein Zaun um und dann kommt das Pfefferspray zum Einsatz. Es sieht jedoch ganz so aus, als würde der Polizist danach selbst in den Pfefferspray-Nebel laufen.