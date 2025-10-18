Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Vorsicht Autofahrer: Mega-Demo legt am Samstag Wien lahm
© APA

Sperren & Stau

Vorsicht Autofahrer: Mega-Demo legt am Samstag Wien lahm

18.10.25, 09:01
Teilen

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich auf erhebliche Verkehrsbehinderungen in der Wiener Innenstadt einstellen. 

Grund ist eine Demonstration unter dem Motto „Für Frieden und Neutralität“, die am Samstag, 18. Oktober, durch die City führt und zeitweise den Verkehr auf der Ringstraße lahmlegt.

Die Ringstraße wird ab der Operngasse beziehungsweise dem Schwarzenbergplatz gesperrt. Ab 13.30 Uhr versammeln sich laut Veranstaltern tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof. Von dort zieht der Demonstrationszug über die Mariahilfer Straße, Babenbergerstraße und Ringstraße bis zum Sigmund-Freud-Park.

Straßensperren und Stau

Mit Verkehrsbehinderungen ist vor allem auf der Ringstraße, im Bereich Schwarzenbergplatz, Karlsplatz, auf der Zweierlinie in beiden Richtungen sowie auf der Linken Wienzeile, der Währinger Straße und den Zufahrtsstraßen in die Innenstadt zu rechnen.

Der ÖAMTC rät, öffentliche Verkehrsmittel – insbesondere die U-Bahn – zu nutzen oder großräumig über den Gürtel auszuweichen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden