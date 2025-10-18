Vorsicht Autofahrer: Mega-Demo legt am Samstag Wien lahm

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich auf erhebliche Verkehrsbehinderungen in der Wiener Innenstadt einstellen.

Grund ist eine Demonstration unter dem Motto „Für Frieden und Neutralität“, die am Samstag, 18. Oktober, durch die City führt und zeitweise den Verkehr auf der Ringstraße lahmlegt.

Die Ringstraße wird ab der Operngasse beziehungsweise dem Schwarzenbergplatz gesperrt. Ab 13.30 Uhr versammeln sich laut Veranstaltern tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof. Von dort zieht der Demonstrationszug über die Mariahilfer Straße, Babenbergerstraße und Ringstraße bis zum Sigmund-Freud-Park.

Straßensperren und Stau

Mit Verkehrsbehinderungen ist vor allem auf der Ringstraße, im Bereich Schwarzenbergplatz, Karlsplatz, auf der Zweierlinie in beiden Richtungen sowie auf der Linken Wienzeile, der Währinger Straße und den Zufahrtsstraßen in die Innenstadt zu rechnen.

Der ÖAMTC rät, öffentliche Verkehrsmittel – insbesondere die U-Bahn – zu nutzen oder großräumig über den Gürtel auszuweichen.