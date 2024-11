Votivkirche mit mystischer Licht-Show

Neue Wege, um Besucher ins Wiener Gotteshaus zu bringen.

Zu einem einzigartigen Kulturerlebnis verspricht "Light of Creation" ab dem 29. November in der Vortivkirche am Rooseveltplatz zu werden. Für die immersive Lichtshow arbeiteten mehrere Künstler zusammen: Der Kärntner Komponist Adam Lucas, der unter anderem in Los Angeles für die Film-Musik-Ikone Hans Zimmer tätig war, Max Emanuel Cenčić machte die Produktion und Künstlerische Konzeption und Marin Petkov mit MP Studio animierte die Videos.

Umgeben von der Kraft und Atmosphäre des mystischen Kirchenraums und inspiriert durch die älteste Geschichte der Menschheit – die Genesis – wird „Light of Creation“ ein spektakuläres Licht- und Sounderlebnis möglich machen. Zweifelsohn eine Adventveranstaltung der anderen Art, die den Horizont durch Kulturgenuss erweitert.