Schon 30.000 stürmten "Die letzten Tage von Pompeji"

Seit dem 02. Oktober 2024 begeistert die immersive Ausstellung "Die letzten Tage von Pompeji" in der Wiener Marx-Halle das Publikum und verzeichnet bereits eine beeindruckende Zwischenbilanz: 30.000 verkaufte Tickets in nur einem Monat

Die multisensorische Ausstellung "Die letzten Tage von Pompeji" wurde von Madrid Artes Digitales (MAD) entwickelt und feierte in Madrid mit über 350.000 Besucher in zehn Monaten großen Erfolg. Nach der Premiere wird die Ausstellung nun erstmals außerhalb Spaniens gezeigt – und zwar in Wien, der ersten Stadt im deutschsprachigen Raum. Mit modernster Technik werden in der Marx-Halle die letzten Momente Pompejis zu einem Erlebnis für alle Sinne – fesselnde Virtual-Reality-Elemente und beeindruckende Projektionen lassen die Besucher tief in die Welt des antiken römischen Reiches eintauchen.

Ausstellung "Die letzten Tage von Pompeji" © Morris Mac Matzen/mmacm.com ×

Der Ausstellungsbereich empfängt seine Gäste mit Informationen über die Stadt und das Römische Reich, einer Einführung zur Epoche sowie faszinierenden Repliken von Exponaten und Artefakten. Die immersive Show lässt die Besucher das tragische Ende Pompejis durch den Ausbruch des Vesuvs erleben und in das Leben der Stadt kurz vor der Katastrophe im Jahr 79 n. Chr. eintauchen, während sie virtuell durch die Straßen, Plätze und Tempel der römischen Stadt geführt werden.

Ausstellung "Die letzten Tage von Pompeji" © Morris Mac Matzen/mmacm.com ×

Der Erfolg in Spanien scheint sich auch in Wien zu wiederholen. Bereits in den ersten zwei Monaten kauften mehr als 30.000 Menschen Kartne für das immersive Erlebnis. Zu sehen sind "Die letzten Tage von Pompeji" noch bis zum 4. Jänner 2025.