'We care!' Tausende bei Lichtermeer

Künstler Daniel Landau lädt zum Gedenken an die 13.000 Opfer auf den Wiener Ring.

Wien. „Yes, we care“ lautet das Motto des am Sonntag in Wien stattfindenden Lichtermeers. Ab 16.30 Uhr werden Tausende Maßnahmen-Befürworter aus Solidarität für die 13.000 Corona-Opfer, die es in Österreich zu beklagen gibt, friedlich mit einer Kerze in der Hand über den Ring gehen.

Eine Stunde lang dauert das stille Gedenken – ganz bewusst im Gegensatz zu den sonst lauten Demonstrationen der Corona-Leugner und Impfgegner, die an den Wochenenden die Citys lahmlegen. Die Teilnehmer wollen ein Spalier auf beiden Seiten bilden – und mit Maske, Abstand und Anstand laut Veranstalter Daniel Lan­dau ihre Solidarität auch für Ärzte und Pflegekräfte ausdrücken.

Der Künstler und Aktivist bittet auch zu einer Schweigeminute. Damit wolle man ein Bild des anderen Österreich zeigen – eines der großen Mehrheit der Vernünftigen.