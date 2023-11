× Weihnachts-Beleuchtung auf der Mahü wird montiert

Nachdem die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt schon fast komplett hängt, zieht jetzt auch die Mariahilfer Straße nach.

Weihnachten ist zwar erst in etwa acht Wochen, in Wien kommt aber bereits langsam Weihnachtsstimmung auf. In der Kärntner Straße, der Annagasse und am Kohlmarkt ist die Weihnachtsbeleuchtung bereits montiert. Aufgehängt wird seit heute auch schon auf der Inneren Mariahilfer Straße. Drei Teams mit jeweils 2 Technikern sind im Einsatz. Die Montage soll bis zum Wochenende abgeschlossen sein.

© Roman Fuhrich ×

Im Laufe dieser Woche wird die Mariahilfer Straße festlich geschmückt.

Illuminierung am 11. November

Rund dreißig Einkaufsstraßen werden heuer festlich beleuchtet, heißt es aus der Wiener Wirtschaftskammer. Die genaue Anzahl ist aber noch nicht fix, da sich noch einige Straßen in der Genehmigungsphase befinden. Illuminiert sind die Lichter freilich nicht. Orchestriert angehen soll die Weihnachtsbeleuchtung am 11. November um 17 Uhr. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise wurde letztes Jahr Strom gespart und die Beleuchtung nur zwischen 15 und 22 Uhr, statt bis Mitternacht eingeschaltet. Auf diese Stromsparmaßnahme wird heuer verzichtet.