Weihnachtsbeleuchtung startet morgen

Der Glitzerzauber startet auf Wiens Einkaufsstraßen. Dabei wurde Einiges erneuert.

Rund 30 der beliebtesten Einkaufsstraßen in der Stadt werden heuer festlich beleuchtet sein. Offizieller Start ist Donnerstag der 17. November, doch schon am 16. November um 17 Uhr werden Bürgermeister Michael Ludwig und Walter Ruck, Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, gemeinsam für einige Minuten das "offizielle Einschalten" vornehmen und einen Vorgeschmack auf die Pracht bieten.

Neue Opulenz zum Staunen

In den vergangenen Wochen wurden fleißig Lamperln und diverse Licht-Motive über den Straßen installiert. Der Graben etwa glänzt heuer mit völlig neuen Lustern, die im Großen und Ganzen gleich aussehen wie die beliebten alten aber viel moderner funktionieren. Sie sind aus Low-Carbon-Aluminium, was den ökologischen Fußabdruck deutlich verkleinert. Darüber hinaus wird der laufende Energiebedarf durch die Verwendung von von ECO-Premium LED-Technik massiv verringert. Alle Lichtmotive, die übrigens zur Gänze von den Kaufleuten des Wiener Grabens finanziert wurden, sind in Österreich von einer Innsbrucker Firma hergestellt worden.

Neue "Sissi-Sterne"

Am Neuen Markt wird heuer die Beleuchtung sogar erweitert und einige neue "Sissi-Sterne" kommen dazu. Weihnachtsglanz gibt es auch wieder auf der Landstraßer Hauptstraße, der Hütteldorfer Straße oder der Simmeringer Hauptstraße. Täglicher Beginn der Festbeleuchtung ist ab Einbruch der Dunkelheit.