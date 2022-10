× Welpe ›Sabo‹ auf Straße entführt

Wo ist „Sabo“? Der Welpe ist seit drei Tagen spurlos verschwunden, braucht Hilfe.

Wien. Hannah G. aus Floridsdorf hält es vor lauter Sorgen kaum noch aus: Ihr Welpe „Sabo“ ist spurlos verschwunden, vermutlich am helllichten Tag gestohlen. Das Schlimmste: Der erst 18 Wochen alte Amstaff-Rüde ist derzeit krank, benötigt dringend seine Medikamente.

Polizistin Hannah (27) und „Sabo“ waren vor drei Tagen in der Früh am Kinzerplatz unterwegs. als sich der noch etwas tollpatschige Welpe an einem Schild mit seiner Leine verhedderte. Als seine Besitzerin versuchte, ihren Hund zu befreien, passierte es: Plötzlich erschrak „Sabo“ wegen eines lauten Geräuschs, lief davon. Hannah verlor ihn aus den Augen, alarmierte ihre Kollegen. Und die halfen nach Leibeskräften, setzten sogar Spürhunde ein. Die erschnüffelten „Sabos“ Spur in einem Umkreis von 1,5 Kilometern – doch dann war Schluss.

„Sabo“ in voller Pracht

Es liegt der Verdacht nahe, dass der Welpe von einem Fremden mitgenommen wurde. Seitdem sucht seine junge Besitzerin verzweifelt über die sozialen Netzwerke nach ihrem Hund: „Aufgeben ist keine Option, Sabo ist mein größter Schatz.“ „Sabo“ trug zuletzt ein grünes Halsband mit grüner Leine. Auf seiner linken Seite hat der Welpe eine runde Narbe. Hinweise an: 0664 949300.