Wieder Stromausfall in Wien: Störung in drei Bezirken

Am späten Dienstagnachmittag waren in Wien in drei Bezirken gleich mehrere Hundert Haushalte ohne Strom.

In Teilen von Mariahilf und Neubau floss am Dienstag von kurz vor 17 Uhr an kein Strom mehr. Die Techniker von den Wiener Netzen machten sich sogleich daran, die Störung zu beheben. Doch um um 18.13 Uhr kam es dann auch noch in Margareten zu Stromausfällen. Während das Problem hier nach nur fünf Minuten wieder behoben war, dauerte es im 6. und 7. Bezirk wesentlich länger. Erst um 19.40 Uhr gaben die Wiener Netze wieder Entwarnung und der Strom floss wieder problemlos. Grund für die fast dreistündige Unterbrechung war demnach ein nicht näher erläutertes technisches Gebrechen.