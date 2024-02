Wiederkehr: "Wien soll EU-Bildungshauptstadt werden"

Ein neues Zentrum für Bildungsinnovation soll mithelfen, Reformen in der Schule rasch umzusetzen.

Ein Trip von Wiens Vizebgm. Christoph Wiederkehr (Neos) zu den Gurus der europäischen Bildungssysteme nach Finnland hat jetzt Folgen. Auf Basis einer beim Innovation in Politics beauftragten Studie wird jetzt in der Hauptstadt gemeinsam mit einem privaten Partner ein Zentrum für Bildungsinnovation in Wien umgesetzt, wie Wiederkehr bekanntgab.



„Mein klares Ziel ist, Wien zur Bildungshauptstadt Europas zu machen. Mit diesem Zentrum bieten wir die Chance auf professionellen Austausch. Hier sollen sich Startups, Initiativen und Unternehmen vernetzen und gemeinsam an Problemlösungen arbeiten“, erläuterte der Bildungsstadtrat seinen Plan. Am Ende des Weges sollen, so Wiederkehr, „Verbesserungen für Lehrkräfte sowie für Schülerinnen und Schüler stehen, indem konkrete Bildungsinnovationen den Weg in die Schule finden“.

So will er den vielfältigen Problemen der Schule vom Lehrermangel bis zur psychischen Gesundheit der Jugendlichen zu Leibe rücken. Ein genaues Budget dafür wird erst auf Basis der Einreichungen bei der nun folgenden Ausschreibung erstellt.