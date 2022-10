× Wien: Drei Welpen in Mistkübel ''entsorgt''

Am 10. Oktober entledigte sich jemand seiner drei Welpen, indem er sie in einen Mistkübel setzte. Dank Passanten konnten die Geschwister gerettet und ins TierQuarTier gebracht werden.

Wien. Zwischen leeren Plastikflaschen und Essensresten fanden am 10. Oktober aufmerksame Passanten in Wien Liesing drei kleine Mischlingswelpen. Kaum eine Handvoll groß und deutlich zu jung um von ihrer Mutter getrennt zu werden, wurden die Geschwister ihrem Schicksal überlassen. Umgehend setzten sich die Finder mit der Tierrettung der Stadt in Kontakt, um die ausgesetzten Winzlinge ins TierQuarTier zu bringen.

© TierQuarTier Wien ×

Zunächst wurden die drei Hündinnen umfassend tierärztlich durchgecheckt und versorgt, berichtet das TierQuarTier in einer Aussendung. Die Mischlingswelpen dürften etwa sechs Wochen jung und bislang nicht unter den besten Bedingungen gehalten worden sein. Alle drei Welpen, Alice, Amy und Ameli, zeigen Auffälligkeiten im Bewegungsapparat, sind zum Teil sehr unsicher auf ihren Beinen unterwegs. Eine der kleinen, Ameli, wird aktuell physiologisch betreut, um den Muskelaufbau zu unterstützen.

© TierQuarTier Wien ×

Geschichte von Alice, Amy und Ameli kein Einzelfall

„Ich wünschte ich könnte sagen, dass die Geschichte von Alice, Amy und Ameli ein Einzelfall ist. Leider erreichen uns fast täglich Anrufe Menschen, die einen Hund an einen Baum geleint oder eine Katze in einem Transporter gepfercht auffinden“, berichtet TierQuarTier Betriebsleiter Thomas Benda. „Wer ein Tier – egal ob Hamster, Hund oder Katze – aussetzt, macht sich strafbar und riskiert hohe vierstellige Geldstrafen. Die Aufnahme eines jeden Tiers sollte keine impulsive Entscheidung, sondern sorgfältig überlegt sein. Jedes Lebewesen hat es verdient, als wertvolles Familienmitglied gesehen und nicht wie Müll ‚entsorgt‘ zu werden“, appelliert Benda.

Demnächst werden die drei Welpen zu einer erfahrenen Pflegestelle ziehen, um eine bestmögliche Sozialisierung der noch so jungen Welpen sicherzustellen. „Alice, Amy und Ameli hatten Glück im Unglück. Aber unabhängig von ihrem bisherigen Leben werden wir alles dafür tun, dass auf die Kleinen eine schöne Zukunft wartet. Wie bei allen unseren Schützlingen auch werden wir sie nur an Menschen vermitteln, die sich der Verantwortung um ein Tier bewusst sind und diese auch tragen möchten“, so Benda.

TierQuarTier Wien setzt auf Hilfe der Bevölkerung

Das TierQuarTier Wien setzt nun auf die Hilfe der Bevölkerung: Haben Sie etwas Auffälliges gesehen oder wissen, woher die ausgesetzten Tiere stammen?

Dann melden Sie sich bitte bei dem Fundservice für Haustiere der Stadt Wien unter 01/4000 80 60.

Das Aussetzen von Tieren ist verboten, es drohen Strafen bis zu 7.500 Euro!