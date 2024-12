Wer sich jetzt Wien-Energie-Gutscheine abholen kann

Der kommende Winter wird für viele Menschen erneut zur finanziellen Belastung. Seitens der Wien Energie wird es heuer keine Energieabschaltungen bei Zahlungsproblemen geben. Zusätzlich kommt Kunden ein mit 12 Millionen Euro dotiertes Energie-Hilfe-Paket in Form von Energiegutscheinen zugute.

Die Nächte werden wieder länger und kälter - der Energieverbrauch steigt. Für viele Familien wird der Winter erneut eine finanzielle Herausforderung. Wien Energie, der größter Energieversorger des Landes, lässt aber niemanden im Kalten frieren und verzichtet von Anfang Dezember bis Ende Februar freiwillig auf Abschaltungen bei Zahlungsverzug für Strom, Gas und Fernwärme.

„Solidarität in schwierigen Zeiten zeichnet Wien als Stadt aus. Ein warmes und helles Zuhause ist gerade im Winter von entscheidender Bedeutung. Wir stehen Menschen in Notlagen bei und sichern ihre Versorgung mit umfangreichen Maßnahmen wie dem freiwilligen Abschalteverzicht“, erklärt erklärt der zuständige Stadtrat Peter Hanke (SPÖ).

12 Millionen Euro für Menschen in Not

Zusätzlich werde ein 12 Mio. Euro schweres „Energiehilfepaket“ in Form von Energiegutscheinen für Klienten von Sozialeinrichtungen aufgelegt. Personen in Notlagen können sich direkt an Caritas, Rotes Kreuz, Volkshilfe, Obdach Wien/Fonds Soziales Wien, das Wiener Hilfswerk und Licht ins Dunkel wenden. "Wir versorgen zwei Millionen Menschen mit Energie - und lassen sie auch in herausfordernden Lebenssituationen nicht im Stich", ergänzt Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung. Verwiesen wurde auch auf die ganzjährig Ombudsstelle der Wien Energie.