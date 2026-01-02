Wien Energie steigert Ökostrom-Leistung auf Rekordniveau

Wien Energie hat im Jahr 2025 so viel erneuerbare Energie ausgebaut wie nie zuvor. Durch neue Solar- und Windkraftwerke wächst die installierte Leistung auf 900 Megawatt. Bis 2040 soll ganz Wien mit sauberem Strom versorgt werden.

Wien Energie hat im Jahr 2025 einen historischen Meilenstein erreicht. Mit deutlich mehr Solar- und Windkraftwerken als je zuvor treibt Österreichs größter regionaler Energiedienstleister die Energiewende sichtbar voran. Rund 900 Megawatt installierte Leistung aus erneuerbaren Quellen stehen inzwischen bereit. Diese Menge reicht aus, um fast eine Million Haushalte mit sauberem Strom zu versorgen.

Durch den Kauf des Ökostrom-Pioniers ImWind zählt Wien Energie nun zu den drei größten Windkraftbetreibern Österreichs. Insgesamt betreiben die beiden Unternehmen 145 Windräder. 52 davon wurden im Zuge der Übernahme neu integriert. Im Laufe des Jahres 2026 wird sich die Windkraftleistung verdoppeln und auf 520 Megawatt steigen. Zwei neue Windparks befinden sich bereits im Bau. In Ebreichsdorf soll ab Mitte des Jahres eine Leistung von 35 Megawatt erzeugt werden. Loidesthal II wird zu Jahresbeginn mit 62 Megawatt ans Netz gehen. Diese Parks liefern gemeinsam Strom für zehntausende Haushalte.

Photovoltaik auf allen Ebenen

Auch beim Ausbau der Photovoltaik hat Wien Energie neue Maßstäbe gesetzt. Im Jahr 2025 wurden 70 neue Anlagen mit einer Gesamtleistung von 55 Megawatt in Betrieb genommen. Der städtische Energieversorger betreibt nun 553 Photovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung von 235 Megawatt. Das gemeinsam mit der Stadt Wien vereinbarte Ausbauziel von 250 Megawatt wurde zehn Monate früher erreicht. Von dieser Menge entfallen 50 Megawatt auf Dächer öffentlicher Gebäude.

Mehrere Projekte zeigen den Innovationsanspruch des Unternehmens. Auf dem Dach der Wiener Staatsoper erzeugen seit Winter 2025 speziell entwickelte Solarmodule nachhaltigen Strom. In der Schafflerhofstraße speichert ein Großbatteriesystem mit einer Leistung von fünf Megawatt die Energie aus Sonnenlicht und gibt sie bei Bedarf kontrolliert ins Netz ab. Ein neu errichteter PV-Carport in Simmering liefert 330 Kilowatt und überspannt 100 Stellplätze. Als Trägerstruktur dienen dort wiederverwendete Rotorblätter ehemaliger Windräder. Durch die Übernahme von ImWind erweitert sich das Photovoltaik-Portfolio zusätzlich um Anlagen mit mehr als 130 Megawatt Leistung.

Wasserkraft aus den Bergen

Auch im Bereich der Wasserkraft bleibt Wien Energie aktiv. In der steirischen Gemeinde Rottenmann entsteht derzeit das 27. Wasserkraftwerk des Unternehmens. Es wird pro Jahr rund 3.700 Megawattstunden Energie liefern und damit mehr als 1.000 Haushalte versorgen. Die Nutzung aller erneuerbaren Potenziale steht dabei im Vordergrund.

Bis 2040 volle Versorgung aus eigener Kraft

Bereits im Jahr 2026 werden Wien Energie und ImWind zusammen 1.000 Megawatt Ökostrom-Leistung realisiert haben, errichten erneut zahlreiche Photovoltaikanlagen und nehmen die Windparks Ebreichsdorf und Loidesthal II in Betrieb. Bis 2030 wollen die beiden Unternehmen insgesamt 1.800 Megawatt an Erneuerbaren-Leistung in Österreich realisieren und können damit bereits umgerechnet alle Wiener Haushalte versorgen. Bis 2040 ist ein Ausbau auf 2.800 Megawatt geplant. Damit versorgt Wien Energie bis 2040 zusätzlich den gesamten Wiener Verkehrssektor, also jede Bim, jeden Elektrobus, jede U-Bahn und jedes E-Auto mit erneuerbarem Strom.