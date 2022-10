× Wien: In diesen Bezirken leben die meisten Migranten

Mit 48,2% war der Anteil der im Ausland geborenen Bevölkerung an der gesamten Bevölkerung eines Bezirks im 15. Wiener Gemeindebezirk (Rudolfsheim-Fünfhaus) am höchsten.

Wien. Österreichs Bevölkerung wird immer größer: Zuletzt knackte man gar früher als erwartet die 9-Millionen-Menschen-Marke. Als Einwanderungsland macht die im Ausland geborene Bevölkerung einen großen Teil davon aus, wie aktuelle Statistiken des Integrationsfonds zeigen. 1,842 Millionen Menschen österreichweit haben einen ausländischen Geburtsort. Das sind 20,5 % der Gesamtbevölkerung – und somit schon knapp mehr als jeder Fünfte. In absoluten Zahlen sind es 186.160 mehr. Die häufigsten Geburtsländer sind Deutschland (252.000) vor Bosnien (174.000) und der Türkei (159.000).

In Wien leben 725.300 Personen mit ausländischem Geburtsort

Mit dem Stichtag 1.1.2022 lebten rund 725.300 Personen mit ausländischem Geburtsort in Wien, das entsprach 37,6% der Gesamtbevölkerung in Wien. Somit stieg seit dem 1.1.2017 die Zahl der Personen mit ausländischem Geburtsort um 9,9%. Bezogen auf die Anzahl lagen in Serbien geborene (89.100) und in der Türkei geborene Personen (65.300) auf den Plätzen eins und zwei, gefolgt von Personen mit Geburtsort in Deutschland (57.800). Platz vier belegten in Polen geborene Personen (48.800), Platz fünf Personen mit Geburtsort in Bosnien-Herzegowina (46.500).

Wo leben Migrant/innen in Wien?

Mit 48,2% war der Anteil der im Ausland geborenen Bevölkerung an der gesamten Bevölkerung eines Bezirks im 15. Wiener Gemeindebezirk (Rudolfsheim-Fünfhaus) am höchsten, gefolgt vom 20. Bezirk (Brigittenau) mit 46,1%. Die geringsten Anteile der im Ausland geborenen Personen wiesen mit 27,7% Liesing (23. Bezirk) bzw. 27,0% Hietzing (13. Bezirk) auf.

Im Ausland geborene Bevölkerung nach Bezirken:

1. Bezirk: 35,2 %

2. Bezirk: 41,1 %

3. Bezirk: 39,8 %

4. Bezirk: 40,0 %

5. Bezirk: 45,2 %

6. Bezirk: 38,6 %

7. Bezirk: 36,5 %

8. Bezirk: 36,3 %

9. Bezirk: 38,6 %

10. Bezirk: 44,6 %

11. Bezirk: 37,8 %

12. Bezirk: 42,2 %

13. Bezirk: 27,0 %

14. Bezirk: 32,4 %

15. Bezirk: 48,2 %

16. Bezirk: 42,6 %

17. Bezirk: 39,3,%

18. Bezirk: 33,2 %

19. Bezirk: 33,5 %

20. Bezirk: 46,1 %

21. Bezirk: 32,2 %

22. Bezirk: 30,1 %

23. Bezirk: 27,7 %