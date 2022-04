In Wien-Liesing ereignete sich am Freitagabend ein Unfall.

Das Unglück ereignete sich am Freitag gegen 18 Uhr am Inzersdorfer Personenbahnhof nahe der Triester Straße. Trotz eines leuchtenden Lichtsignals über dem Bahnübergang, fuhr ein schwarzer Pkw auf die Schienen und wurde in der Kreuzung von einem Zug erfasst.

Laut oe24-Informationen gibt es zwei leicht verletzte Personen, darunter auch ein Fahrgast des Zuges. Der Pkw wurde mehrere Meter über die Gleise geschleift, bis schließlich der Zug zum Stehen kamen.

Wegen des Verkehrsunfalls musste der Betrieb zwischen Inzersdorf und dem Schedifkaplatz -Platz eingestellt werden. Wann die Züge wieder fahren können ist noch nicht klar. Auch nach 19:00 Uhr kann es zu Störungen kommen.