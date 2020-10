Wien: Polizei crasht illegale Party in Lokal-Keller

Heimliche Feier mit 70 Gästen im Keller eines öffentlichen Lokals in der Wiener Lassallestraße. Verstöße gegen sämtliche Corona-Verordnungen.

Wien-Loepoldstadt. Nachdem Polizisten am Sonntagnachmittag wegen eines Lärms aus einem Lokal in die Lassallestraße in Wien-Leopoldstadt gerufen worden waren, konnten sie rund 70 Feiernde in einem Keller eines Speiselokales antreffen.



Vor Ort mussten die Polizei-Beamten feststellen, dass es weder zugewiesene Sitzplätze gab noch bei Verlassen des Sitzplatzes ein Mund-Nasen-Schutz getragen wurde. Gäste-Registrierungen wurden ebenfalls nicht durchgeführt.



Die Keller-Feier wurde von den Beamten somit aufgelöst und die Gäste nachhause geschickt. Der Lokalbesitzer und die Veranstalterin wurden angezeigt.