Wien versinkt im Stau-Chaos

Die Sommerferien beginnen in Wien mit einer Stau-Serie – und es wird schlimmer.

Wien. 12 Kilometer Rückstau auf der Südosttangente, eine halbe Stunde Zeitverlust auf der Spittelauer Lände stadteinwärts wegen der neuen Baustelle am Schwedenplatz, schwere Staus auch bei der neuen Baustelle im Bereich der Altmannsdorfer Straße am Grünen Berg.

Der erste Arbeitstag der Sommerferien in Wien wurde für die Autofahrer zum absoluten Horror. Doch wer dachte, dass das eben nur der erste Tag der Eingewöhnung an neue Baustellen sei, hat sich schwer getäuscht.

Zweierlinie. Denn heute kommen an zwei extrem neuralgischen Punkte neue Baustellen hinzu: Die Zweierlinie wird vom Karlsplatz kommend in Richtung Rathaus gesperrt – was innerstädtisch neben der Baustelle für die U4 am Donaukanal die Staulage extrem verschärft.

Tangente. Und auf der A23 wird ab heute die Abfahrt von der Tangente in Richtung Donauuferautobahn (A22) gesperrt...