Wien - zum Sterben schön

Passend zum 150-jährigen Bestehen des Zentralfriedhofs wirbt Wien Tourismus mit einem charmant-morbiden Werbespot.

Wien ist nicht nur die lebenswerteste Stadt der Welt – sondern auch die sterbenswerteste. Den Wiener:innen wird immer schon ein besonderes Verhältnis zum Tod nachgesagt. Damit spielt ein neuer einminütiger Werbespot von WienTourismus. Dabei ist eine Eintagsfliege die Hauptdarstellerin, die ihren einzigen Lebenstag in Wien verbringt – passend zu Halloween und dem am 1. November folgenden 150-jährigen Geburtstag des Wiener Zentralfriedhofs.

Wien sehen und sterben

„Vienna: the last place you want to be.“ – so der doppeldeutige Titel des Kampagnenvideos - stellt die morbiden Seiten Wiens in den Fokus, zeigt aber gleichzeitig, wie viel kulturelles und kulinarisches Leben in der Stadt steckt. In nur 24 Stunden erlebt die geflügelte Hauptdarstellerin mehr, als man sich für sein kurzes Leben wünschen kann, um anschließend ihren Lebensabend ausklingen zu lassen.

Neugeboren am Zentralfriedhof

Die neugeborene Eintagsfliege beginnt ihre Reise vorzeichenbehaftet bei Sonnenaufgang am Wiener Zentralfriedhof. Die Protagonistin – die im Laufe des Videos gleich mehrere Altersstadien durchlebt – lässt sich von den Gräbern zu den Aromen der Innenstadt locken, erlebt unter anderem hautnah die Lipizzaner der Spanischen Hofreitschule, dirigiert die Fledermaus-Ouvertüre von Johann Strauss im Wiener Konzerthaus oder besucht das Café Schwarzenberg. Sie erkundet das Leopold Museum, das Obere Belvedere, das Kunsthistorische sowie das Naturhistorische Museum und entkommt immer wieder knapp dem verfrühten Tod – etwa durch einen Schnitzelklopfer oder einen grantigen Kellner. Zum Ende ihres Lebens blickt sie ein letztes Mal aus den Wiener Weinbergen auf die Stadt und stirbt dort schließlich alt und zufrieden bei Sonnenuntergang.

Unkonventionelle Idee

Norbert Kettner, Wien-Tourismuschef:„Der Wiener Seele wurde ohne Zweifel eine Portion Morbidität in die Wiege gelegt. Wir nutzen sie in unserem neuesten Kurzfilm als Vehikel, um zu zeigen, wie viel Lebensfreude, Kultur und Kulinarik unsere Stadt eigentlich bietet. Mit einer unkonventionellen Idee und niederschwelligem Zugang stellen wir klassische Wiener Assets in die Auslage. Wir unterstreichen, dass Wien zu Recht laufend zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt wird. Der Film, dessen Handlung am Wiener Zentralfriedhof beginnt, ist zugleich eine Hommage und Gratulation an dessen 150-jähriges Bestehen.“

Schauplätze

Die Landingpage thelastplace.wien.info führt User zu den Schauplätzen des Videos und versorgt sie mit skurrilen und spannenden Fakten rund um das Thema Tod in Wien. Wer sich auch persönlich auf die Spuren der dunklen Seiten Wiens begeben möchte, wird beim „Morbides Wien Guide“ der City Guide App „ivie“ fündig.

Alle Informationen zur Kampagne unter thelastplace.wien.info

Film auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=OPO2AxVFUbY

Profis im Hintergrund

Der WienTourismus-Kurzfilm „Vienna: the last place you want to be.“ entstand in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur Jung von Matt Donau, wurde von Regisseur Sam Gainsborough mit der renommierten Londoner Produktionsfirma BlinkInk inszeniert und vom österreichischen Komponisten und Produzenten Walter Werzowa mit einem 40-köpfigen Orchester mit Student:innen der Wiener Universität für Musik und darstellende Kunst musikalisch zum Leben erweckt. Er wird in den Märkten Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich, Spanien, der Schweiz sowie den USA und Kanada vom 14.10. bis zum 03.11. zusätzlich via Social Media und online beworben. In den USA wird der Kurzfilm auch auf der Streamingplattform Disney+ beworben, in Kanada auf Netflix.