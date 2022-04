Wiener bedroht Nachbarn mit Messer und Hackbeil

Der 30-Jährige hackte auf verschlossene Tür ein und wurde festgenommen.

Ein stark alkoholisierter 30-jähriger Mann soll Montagabend in Wien-Simmering mit einem Messer und einem Hackbeil auf die verschlossene Wohnungstür seines Nachbarn eingehackt und ihn mit dem Umbringen bedroht haben - vorerst ohne erkennbares Motiv, wie die Polizei am Dienstag in einer Aussendung berichtete. Der Mann wurde festgenommen, ein Alkovortest ergab rund 2,6 Promille.

Die Alarmierung ereilte die Beamten der Polizeiinspektion Simmeringer Hauptstraße gegen 18.15 Uhr. Der 30-Jährige, ein Rumäne, war jedoch schon geflüchtet, bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Da die Polizisten davon ausgingen, dass sich der Mann in seiner Wohnung befand, wurde diese über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien durch Beamte der Sondereinheit WEGA gewaltsam geöffnet.

Zwar befand sich der 30-Jährige nicht in den Räumlichkeiten, aber die mutmaßlichen Tatwaffen - das Messer und das Hackbeil. Diese wurden sichergestellt. In der Zwischenzeit kam der 30-Jährige zurück ins Stiegenhaus. Dort ließ er sich widerstandslos festnehmen. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung war eine Vernehmung vorerst nicht möglich, hieß es.

Offen ist daher das Motiv der Attacke: Der betroffene 31-jährige Nachbar gab den Beamten gegenüber zwar an, dass es seit Jahren Probleme mit dem 30-Jährigen gäbe. Er sei immer wieder stark alkoholisiert und aggressiv. Einen Streit habe es am Tag des Ausrasters aber nicht gegeben, nur ein kurzes Aufeinandertreffen im Stiegenhaus.