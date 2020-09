Wiener beschädigte dutzende Gräber und stahl Nummerntafeln

19-Jähriger konnte keinen anderen Grund für sein Handeln nennen außer, dass er "betrunken" und war und "depressiv" sei.

Wien. Wegen seines "betrunkenen und depressiven Zustandes" hat ein junger Wiener völlig sinnlose Diebstähle und Sachbeschädigungen begangen. Der 19-Jährige stahl am 4. und 5. August in Hernals ein Dutzend Auto-Kennzeichen, die er sofort wieder wegwarf. Dann beschädigte er zahlreiche Gräber am Hernalser Friedhof, indem er Kerzen und sonstige Grabbeigaben umwarf, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Mithilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera konnte der 19-Jährige nun ausgeforscht werden. Er ist geständig.