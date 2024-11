Wiener Christkind erstrahlt mit Herzerlbaum

Zwei Tage vor der Eröffnung des Wiener Christkindlmarkts brachte Bürgermeister Michael Ludwig mit tatkräftiger Unterstützung vom Wiener Christkind den "Herzerlbaum" zum Leuchten.

Der mehrfach zum schönsten Adventmarkt Europas gekürte Christkindlmarkt vor dem Rathaus startet am Freitag wieder durch. Bereits heute brachte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erstmals in diesem Jahr den beliebten "Herzerlbaum“ im Rathauspark zum Leuchten und nahm die Lichtinstallation „Herzerflug“ in Betrieb. Unterstützt wurde er dabei vom diesjährigen Christkind.

Das Wiener Christkind schickt herzliche Grüße. © Roman Fuhrich ×

Der Herzerlbaum ist ein besonders gefragtes Fotomotiv. © Roman Fuhrich ×

Vorbereitungen für Eröffnung laufen

Die Aufbauarbeiten von Österreichs wohl bekanntestem Weihnachtsmarkt gehen währenddessen ins Finale. Exakt 99 Hütten werden bis zur Eröffnung auf dem Rathausplatz aufgebaut und bieten Besucher ab Freitag eine vielfältige Auswahl an Handelswaren, Geschenkartikeln und weihnachtlichen Souvenirs. 23 Stände gehören zur Gastronomie und verwöhnen ihre Gäste mit einer großen Auswahl an süßen und herzhaften Speisen und beliebten Heißgetränken. Sieben der 23 sind reine Getränkestände und bieten Punsch, Glühwein und ähnliches. Alle Gastronomen bieten bekannte und erschwingliche Klassiker wie Apfel-, Orangen- und Kinderpunsch an, doch auch ausgefallenere Rezepturen mit besonderen Zutaten finden sich in den Karten der Betreiber.

Die letzten Vorbereitungen vor der Eröffnung laufen. © Roman Fuhrich ×

Am Samstag wird Wiens Weihnachtsbaum im Beisein von Bürgermeister Ludwig und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner feierlich illuminiert - und mit ihm auch die weihnachtliche Lichterlandschaft des Wiener Christkindlmarkts .