Wiener ist Europameister im Pizza-Backen

Antonio Arino (38) von der Pizzeria Mio im Foodcourt des Westfield Donau Zentrum in Wien-Donaustadt ist frisch gebackener Pizza-Europameister

Europameisterschaft in Hamburg. Einder der begehrtesten Titel in der Welt des Pizzabackens wurde jetzt nach Wien geholt: Antonio Arino, 38 Jahre alt und Mitglied des Küchenteams der Pizzeria „Mio“ in der Donaustadt, wurde zum Europameister gekürt. Bei der „2nd European Pizza Excellence Germany“ in Hamburg überzeugte er die Jury mit seinem handwerklichen Geschick.

Ein Stück Neapel in Wien



Seit ihrer Eröffnung 2022 hat sich die Pizzeria „Mio“ im Westfield Donauzentrum als führende Adresse für authentisch neapolitanische Pizza in Wien und in der Donaustadt etabliert. Die Gäste wissen die Leidenschaft und die Kunst des Pizzabackens im „Mio“ von Beginn an zu schätzen.

„Die Pizzeria ‚Mio‘ hat ihre gastronomischen Wurzeln in Neapel, dem Geburtsort der Pizza, und verfolgt das Ziel, ein Stück süditalienischer Lebensart nach Wien zu bringen. Nun auch einen frisch gebackenen Europameister unter unseren Pizzabäckern zu haben, erfüllt uns mit Stolz“, so Jakob Baran, Inhaber der Pizzeria „Mio“, in welcher Europameister Antonio Arino seinen Gästen ein besonderes Geschmackserlebnis bietet.



Antonio Arino perfektioniert die Kunst des Pizzabackens



Antonio Arinos Weg zur Meisterschaft begann im Alter von 18 Jahren, als er die Hotelfachschule besuchte. Nach fünf Jahren intensiven Studiums schloss er seine Ausbildung als Koch ab. In den darauffolgenden Jahren sammelte er umfangreiche Erfahrungen als Koch und Pizzabäcker. Sein Streben nach Perfektion führte ihn zur Alma International Cooking School, der wichtigsten Kochschule der Welt, wo er ein weiteres Diplom mit der Spezialisierung auf modernes Brotbacken erlangte.

Diese umfassende Ausbildung und seine vielfältigen Erfahrungen haben es Antonio ermöglicht, traditionelle Techniken mit modernen Ansätzen zu verbinden und so einzigartige kulinarische Kreationen zu schaffen, die nun in Wien Anerkennung finden.

10 Tonnen Fior di Latte Käse pro Jahr



Die Pizzeria „Mio“ setzt auf höchste Qualität bei ihren Zutaten, die direkt aus Italien bezogen werden. Über 10 Tonnen Flor di Latte Käse werden jährlich verbraucht, um die authentischen und geschmacksvollen Pizzen zu garantieren, die das Lokal auszeichnen. Ein engagiertes Team von 25-28 Mitarbeitern sorgt dafür, dass italienische Gastfreundschaft und kulinarische Exzellenz in Wien gefeiert werden.

