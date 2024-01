Kult-Café muss nach 25 Jahren dauerhaft schließen

Großer Schock in Wien: Die Bundeshauptstadt verliert eines ihrer traditionellen Kaffeehäuser.

Ein Vierteljahrhundert war es ein Fixpunkt an einem der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Wien: Am Kavalierstrakt 52 direkt im Schloss Schönbrunn lockte das Café Restaurant Residenz stets zahlreiche Gäste an. Doch nun ist damit Schluss: Das Kult-Café hat geschlossen – und zwar dauerhaft.

Auf Facebook und seiner Webseite informiert das Café Residenz am Montag seine Gäste über die traurige Nachricht. Der Pachtvertrag laufe mit Ende des Monats aus und werde nicht verlängert. "Das Café Residenz schließt deshalb ab 28.1.2024 dauerhaft seine Türen", ist da zu lesen. Heißt: Bereits am vergangenen Sonntag war das Café zum letzten Mal geöffnet.

Hinter dem beliebten Einkehr-Hotspot für Einheimische und Touristen steht die renommierte Wiener Gastronomenfamilie Querfeld, die unter anderem auch das legendäre Café Landtmann aus dem Jahr 1873 führt. Irmgard und Berndt Querfeld hatten 1998 das Café Residenz eröffnet.

Nun müssen sich die Querfelds von ihren Gästen in Schönbrunn verabschieden: "Wir danken Ihnen für Ihre Treue während der letzten 25 Jahre!", heißt es abschließend in der Schließungsnachricht.