Wiener Donauturm erhält eine Rutsche in 165 Metern Höhe

Schlägerei bei U-Bahn: Kontrolleur freigestellt Die Schlägerei in der U-Bahn in Wien-Mitte zwischen einem jungen Frauenfrisör (21) und mindestens einem Kontrolleur hat Konsequenzen. Die Polizei ermittelt in dem Fall. Der Fahrgast schildert gegenüber oe24 die Ereignisse, den Fahrschein konnte er im Nachhinein vorweisen.