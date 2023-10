Mord-Alarm in Wien: 91-Jährige tot aufgefunden

Die Ermittler können Fremdverschulden derzeit nicht ausschließen.

Wiener Polizisten wurden am Montag zu einem Reanimationseinsatz bezüglich einer 91-jährigen Frau in eine Wohnung in der Innenstadt gerufen. Der Notarzt der Berufsrettung Wien konnte nur mehr den Tod feststellen.

Aufgrund der Auffindungssituation der 91-Jährigen konnte Fremdverschulden nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Im Zuge der polizeilichen Kommissionierung wurde daher eine gerichtliche Obduktion angeregt, deren Anordnung durch die Staatsanwaltschaft Wien bzw. deren Ergebnis abzuwarten ist. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, wurde mit den weiteren Ermittlungen betraut.

Der Tod erinnert an den Fall Ilse F.. Die 83-Jährige wurden vor einem Monat in der Neubaugasse tot unter ihrem Bett gefunden. Auch damals konnte die Polizei ein Fremdverschulden nicht ausschließen.