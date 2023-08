Wiener Linien planen in Öffis E-Scooter-Verbot

Hamburg, London und Barcelona als Vorbild: Die Wiener Linien prüfen ein Verbot von Elektrorollern in den Öffis.

Feuergefahr. Brennende Akkus von E-Scootern könnten in der U-Bahn eine regelrechte Katastrophe auslösen – deshalb prüfen jetzt laut einem Standard-Bericht auch die Wiener Linien „ernsthaft“ ein Totalverbot der Mitnahme von Akku-betriebenen Rollern in allen Öffis – derzeit dürfen nur zusammengeklappte Scooter mitgeführt werden. Wer sich daran nicht hält, oder in einer Öffi-Station mit dem Roller fährt, muss mit Strafen von 50 Euro rechnen.

Nachdem London schon 2021, Barcelona zu Jahresbeginn und auch Hamburg per 24. August ein Totalverbot für Elek­troroller in den Öffis verhängt haben, könnten die Wiener Linien demnächst nachziehen.

Obwohl in Wien noch kein Scooter-Brand in Öffis bekannt wurde, sei die Brandgefahr dennoch sehr hoch.