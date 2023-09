In der Minoritenkirche erklingen demnächst elf neue Glocken.

Die Minoritenkirche in der Wiener Innenstadt hat neue Glocken bekommen. Am Dienstagvormittag begannen die Arbeiten, um elf neue Glockenspielglocken mit einem Telekran in den Turm der Kirche zu heben. Die Glocken wurden aus 1.150 Grad heißer Bronze im dem Tiroler Betrieb Grassmayr in Innsbruck gegossen. Sie werden in den kommenden Tagen in der Glockenstube auf neuen Lärchenholzbalken montiert.

