Wiener Ostermärkte sind schon startklar

Der Osterhase hoppelt schon in Richtung Bundeshauptstadt: Ab 15. März öffnen vier Ostermärkte in Wien ihre Pforten.

Rechtzeitig zum Frühlingsstart öffnen die Ostermärkte in Wien. 210 Stände an vier Märkten bieten Oster-Deko und Co. Darüber hinaus locken 28 Gastro-Stände mit gefärbten Ostereiern und Schmankerln. Hier finden Sie ihren Lieblingsmarkt:



Ostermarkt. 1., Am Hof vom 15.3. bis 1.4.tägl. von 10 bis 22 Uhr. Marktstände: 76 davon 11 Gastro.



33. Altwiener Ostermarkt, 1., Freyung vor dem Schottenstift vom 15.3. bis 1.4. tägl. von 10 bis 20 Uhr. Marktstände: 49 davon 6 Gastro.



Ostermarkt Schloss Schönbrunn 13., Ehrenhof vor Schloss Schönbrunn vom 16.3. bis 2.4. tägl. von 10 bis 18 Uhr. Marktstände: 74 davon 10 Gastro.



Ostermarkt 21., Franz-Jonas-Platz vom 22.3. bis 31.3., tägl. von 8.30 bis 22 Uhr. Marktstände: 11 davon 1 Gastro.