Wiener Polizei fahndet nach diesen Männern

Wer kennt diese beiden Männer? Die Wiener Polizei bittet um Hinweise.

Zwei derzeit unbekannte Männer sollen in einem Restaurant in der Operngasse am 15. September einen schweren Diebstahl begangen haben. Einer der beiden soll zunächst in die Jacke des, Opfers, welche über einem Sessel hängte, gegriffen haben und ein Bargeldkuvert aus der Jacke gestohlen haben. Anschließend übergab er das Kuvert dem anderen Tatverdächtigen und beide verließen das Restaurant.

Es konnten Lichtbilder der männlichen Tatverdächtigen ausgewertet werden. Die Wiener Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, auch anonym, unter der Telefonnummer 01-31310-62650.