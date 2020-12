Wiener Polizei jagt diesen 'falschen Polizisten'

Der 35-jährige türkische Staatsangehöriger ruft bei Senioren an und gibt sich als Polizist aus.

Der auf den Lichtbildern ersichtliche Mann steht im Verdacht, mehrere schwere gewerbsmäßige Betrugstaten sowie mehrfach das Delikt der Amtsanmaßung begangen zu haben. Der Tatverdächtige wird in Zusammenhang mit einer organsierten Tätergruppe gebracht, die seit dem Jahr 2018 einen Schaden in Millionenhöhe allein in Wien verursacht haben soll. Bei der Betrugsmasche gibt sich ein mutmaßlicher Täter am Telefon als Polizist aus und bringt durch seine rhetorischen Fähigkeiten die Opfer dazu, sowohl Geld, Schmuck als auch sonstige Wertgegenstände an weitere „falsche Polizisten“, die als Abholer fungieren, auszuhändigen. Mit dieser Masche bringen sie vorwiegend ältere Menschen um ihr jahrelanges Erspartes. Der nun gesuchte Tatverdächtige trat bei einem erfolgreichen Betrug als „Abholer“ des Geldes in Erscheinung. Dabei konnte er von einer Überwachungskamera gefilmt werden.

Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung der Bilder. Hinweise (auch anonym) werden unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.