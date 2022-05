Wiener Polizei jagt diesen 'falschen Polizisten'

Der Tatverdächtige soll sich am 16. März 2022, als Teil einer Verbrecherbande, als Polizist ausgegeben und einen Koffer mit Wertgegenständen eines 79-jährigen Mannes im 6. Bezirk an sich genommen haben.

Wien. Bereits am 16. März ist in Wien-Mariahilf ein 79 Jahre alter Mann Opfer einer betrügerischen Aktion mit einem "falschen Polizisten" geworden. Der Mann sei damals telefonisch kontaktiert worden, dass seine Wertgegenstände aufgrund eines Einbruches in der Nachbarschaft nicht mehr sicher seien, hieß es in einer Aussendung der Polizei am Donnerstag. Der Anrufer hätte den Mann überzeugen können, diese von einer Bank zu holen und in einem Koffer vor dem Haus abzustellen.

Der 79-Jährige konnte schließlich eine männliche Person bei der Abholung des Koffers beobachten. In weiterer Folge fertigte das Landeskriminalamt Wien ein Phantombild an. Nun wird nach dem Mann, der offensichtlich einen Kapuzenpullover trug, gefahndet. Er steht im Verdacht, als Teil einer Verbrecherbande an gewerbsmäßigen Betrügereien beteiligt zu sein.

Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01 31310 33800 oder auch unter 01 31310 33522 erbeten.