Wiener schaute nur aufs Handy – von Bim erfasst

Weil er von seinem Mobiltelefon abgelenkt war, kam es zur fatalen Karambolage.

Wien. Die schlimmen Szenen ereigneten sich Montagfrüh auf Höhe Fichtegasse am Ring in der Wiener Innenstadt. Ein 40-jähriger Passant wollte kurz vor 8 Uhr die Straße überqueren, ­konnte aber seine Augen nicht von seinem Handy lassen. Dabei dürfte er die heranfahrende Bim der Linie 2 nicht bemerkt haben und lief in die Straßenbahn.

Verletzt. Der Fußgänger erlitt bei dem Crash einen offenen Unterschenkelbruch, Verletzungen am Brustkorb sowie Becken und wurde mit Verdacht auf weitere innere Verletzungen ins Spital in den Schockraum eingeliefert.