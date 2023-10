× Wiener Schnitzel-Imperium serviert Champagner am Flughafen

In der neuen "Daily Bar" von Figlmüller können sich Passagiere am Flughafen Wien bei Champagner und Sacherwürstel entspannen und schon vor dem Abflug in Urlaubsstimmung versetzen lassen.

Der Flughafen Wien-Schwechat ist um ein kulinarisches Angebot reicher: Seit heute hat mit der "Daily Bar" ein neues Konzept der österreichischen Gastro-Größe Figlmüller am Wiener Airport eröffnet. Neben Aussicht auf das Flughafen-Vorfeld bietet die edle Tagesbar verschiedene Champagner-Marken, erlesene Weine, frisch gemahlenen Kaffee, beliebte Cocktails und von Sacherwürstel bis hin zu Apfelstrudel eine Reihe an österreichischen aber auch internationalen Snacks. "Mit der Daily Bar schaffen wir noch mehr Auswahl an hochwertiger Gastronomie am Flughafen Wien. Der heimischen Traditionsmarke Figlmüller ist die Umsetzung einer edlen Tagesbar hier perfekt gelungen", schwärmt Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

© Flughafen Wien ×

Thomas Figlmüller, Harald Prochazka, Geschäftsführer Figlmüller Group, Hans Figlmüller, Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Luxuriöses Ambiente

Zu finden ist das neue Lokal hinter der Sicherheitskontrolle bei den C-Gates, direkt gegenüber vom bereits erfolgreichen Airport-Konzept "Daily Roast" von Figlmüller. Das Design ist durchdacht und angelehnt an die luxuriösen und zeitlosen Mahagoniklassiker des italienischen Motorbootherstellers Riva. Der Barbereich lässt sogar einen Bootsbug erkennen. "Mit einem neuen Konzept und unserer langjährigen Partnerschaft feiern wir gleichzeitig unser 15-jähriges Jubiläum am Standort Wien-Schwechat. Wir sind stolz darauf, einzigartige gastronomische Erlebnisse zu bieten und hoffen, das Angebot am Flughafen Wien zu bereichern. Auf weitere erfolgreiche Jahre freuen wir uns", sagt Thomas Figlmüller.

© Flughafen Wien ×

Die Daily Bar bei den C-Gates bietet Passagieren am Flughafen Wien edlen Champagner, erlesene Weine, beliebte Cocktails und Snacks.

Champagner und Wiener Klassiker

Die Auswahl der angebotenen Getränke konzentriert sich dabei auf verschiedene Champagner-Marken, erlesene Rot- und Weißweine sowie beliebte After Dinner Cocktails wie etwa Espresso Martini, Gin Basil und Mojito. Wiener Traditionskaffee von Daniel Moser wird in der Bar durch die weltbekannte Espressomaschine im italienischen Kultdesign, der Strada AV von La Marzocco, serviert. Zu speisen gibt es österreichisch angelehnte warme und kalte Snacks, wie etwa Sacherwürstel, Sachertorte und Apfelstrudel, aber auch gefüllte Panini, Croissants und vieles mehr.