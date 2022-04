Wiener stürmten Clubs & Bars

ÖSTERREICH hat am Wochenende lange Schlangen vor Clubs und Bars beobachtet.

Wien. Am Oster-Wochenende ließen es Wiener Partytiger, die nicht verreist sind, ordentlich krachen und feierten das Ende der Beschränkungen: In praktisch allen Bereichen hat Wien nämlich seit Karfreitag die Regeln und Öffnungen des Bundes übernommen. Sprich: In der Nacht auf Samstag um 0 Uhr fiel 2G und 2G+ in der Gastro beziehungsweise Nachtgastro. Keine lästigen Einlasskontrollen mehr, Clubs und Bars wurden gestürmt.

Lange Schlangen vor Clubs. Überall dasselbe Bild: Ab 00:00 gab es lange Warteschlangen vor Joachim Natschlägers Club Inc, vor der Diskothek Volkgarten und dem Praterdome. Gastronom Natschläger jubelt: „Die Stimmung war unfassbar gut!“ Joachim Bankel vom Club Babenberger Passage begrüßt das Ende der Beschränkungen: „Es geht zügiger voran beim Einlass, weil 2-G-Kontrollen wegfallen.“

Stefan Ratzenberger, Sprecher der Nachtgastro ist ebenfalls erfreut über die Lockerungen: „Endlich eine bundesweite Regelung!“

Minister Schallenberg feierte in Bar Hannelore

In Feierlaune war auch Außenminister und Ex-Bundeskanzler Alexander Schallenberg (VP), der sich um 23:44 Uhr geduldig in der Warteschlange anstellte. In der Bar Hannelore wurde anschließend ausgelassen gefeiert.

Friedlich. Die Nacht von Karfreitag auf Karsamstag verlief trotz Andrang im Großen und Ganzen friedlich. Laut Polizeisprecher gab es „keine Drängeleien, Schlägereien oder Anzeigen vor oder in Clubs.“ Es wurde wild, jedoch ohne Zwischenfälle gefeiert.

Andrea Lautmann