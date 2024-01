Die 37-jährige oe24-Leserin war 15 Minuten im Donauzentrum und erlebte an der Parkhauskassa eine böse Überraschung.

Es sollte ein Kurz-Einkauf für ihre Tochter im Wiener Donauzentrum werden. In einer knappen Viertelstunde war alles erledigt und die Frau wollte beim Automaten ihr Park-Ticket bezahlen. Mit dem was dann kam, hatte die fesche Blondine aber nicht gerechnet.

Als sie ihr Ticket einschob, wollte der Automat 500 Euro als Parkgebühr - für 15 Minuten! Die Donaustädterin wurde allerdings skeptisch, als sie darunter las, dass sie angeblich 20 Tage lang dort geparkt hätte.

Parkgebühr im Donauzentrum © zVg ×

Der Irrtum klärte sich aber schnell auf. Die Dame hatte in ihrer Jackentasche noch ein zweites, älteres und vor allem bereits entwertete Ticket in der Geldbörse und erwischte in der Hektik das falsche. Mit dem richtigen Ticket war alles schnell erledigt und es fiel nicht einmal eine Parkgebühr an.

Wie es aber möglich ist, dass ein bereits entwertetes und bezahltes Ticket vom 19. Dezember verrechnet wird, ist trotzdem unklar.