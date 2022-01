Nach Gastro, Handel & Co. soll nun auch in den Schulen gelockert werden.

Wien. Am Samstag präsentierte die Regierung ihren neuen Öffnungsplan. Trotz Omikron-Welle soll in drei Stufen neue Freiheiten für Shops, Hotels und Lokale kommen: Die Sperrstunde wird ab 5. Februar bis 24 Uhr verlängert. Ab 12. Februar wird 2G im Handel beendet – und ab 19. Februar gilt 3G in der Gastronomie und Kultur.



Lesen Sie den ganzen Artikel mit Ihrem oe24plus-Abo!