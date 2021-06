Wohnungsbesitzerin verfolgt Einbrecher: 51-Jähriger festgenommen

Der gestohlene Bargeldbetrag konnte dem Opfer wieder ausgefolgt werden.

Wien. Am Mittwoch um 10:20 Uhr wurde die Wiener Polizei alarmiert als ein Tatverdächtiger (51, Stbg.: Serbien) und sein Komplize nach einem Einbruchsdiebstahl in einer Wohnung am Julius Tandler Platz (9. Bezirk) durch das Opfer auf frischer Tat ertappt wurde. Die Wohnungsbesitzerin (35, Stbg.: Mexiko) verfolgte den 51-Jährigen. Dieser konnte anschließend durch die alarmierten Beamten festgenommen werden. Der gestohlene Bargeldbetrag konnte dem Opfer wieder ausgefolgt werden. Gegen den zweiten Tatverdächtigen laufen die Ermittlungen, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Versuchte Home Invasion in Donaustadt

Gegen 00:27 Uhr versuchten zwei Tatverdächtige (19, 21 Stbg.: Serbien) im Bereich Kagraner Platz im 22. Bezirk in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Eigentümerin (81, Stbg.: Österreich) bemerkte den Einbruchsversuch und alarmierte die Wiener Polizei. Der 19- und der 21-Jährige wurden anschließend festgenommen.