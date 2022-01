''Des Weiteren soll er ihm mit dem Erschießen gedroht haben, woraufhin der 26-Jährige die Polizei verständigte'', berichtete die Polizei am Samstag.

Wien. Ein 51-jähriger österreichischer Staatsbürger soll am Freitag seinen 26-jährigen Nachbarn in der Simmeringer Hauptstraße in Wien-Simmering mit einem Messerschleifer bedroht haben, da dieser zu laut Musik gespielt hat. "Des Weiteren soll er ihm mit dem Erschießen gedroht haben, woraufhin der 26-Jährige die Polizei verständigte", berichtete die Polizei am Samstag.

Polizisten der Polizeiinspektion Simmeringer Hauptstraße nahmen den 51-Jährigen daraufhin fest, den Messerschleifer stellten sie sicher. Der 51-Jährige gab zu, einen Streit mit seinem Nachbarn wegen regelmäßiger Lärmbelästigung durch zu laute Musik gehabt zu haben, bedroht will er ihn jedoch nicht haben. Er beschuldigte wiederum den 26-Jährigen der gefährlichen Drohung.