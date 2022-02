Zwei Mütter mit Kinderwägen in der U6 attackiert

Ein ­Alko-Test ergab mehr als ein Promille. Mütter und Kinder blieben unverletzt.

Wien. Ein Nigerianer (43) pöbelte am Donnerstag in der U 6 zwei Frauen mit Kinderwägen an. Als den Opfern zwei Zeugen (30, 31) zu Hilfe eilten, attackierte sie der 43-Jährige mit Kopfstößen und trat gegen einen Kinder­wagen. Auch nachdem die Polizei den Randalierer in der Station Josefstädter Straße aus dem Waggon holte, beruhigte sich der Fahrgast nicht.

Er griff eine Beamtin mit Faustschlägen an und wehrte sich heftig gegen seine Festnahme. Ein ­Alko-Test ergab mehr als ein Promille. Mütter und Kinder blieben unverletzt.