Wir sind Europas Impf-Muffel

Nur osteuropäische Staaten liegen noch hinter uns. Das Impf-Debakel.

ÖSTERREICH warnte seit August – wir zeigten immer wieder die „Our world in Data“- Grafiken her –, dass die Republik in ein Impf-Desaster schlitterte. Das Bundeskanzleramt hatte die Impfkampagne im Juli eingestellt.



Österreich liegt immer noch bei einer Impfquote von nur 62 Prozent.



