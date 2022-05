Wolfgang Puck kocht uns ein

ÖSTERREICH traf Puck in seinem neuen Lokal und durfte mit ihm Pizza backen.

Wien/NÖ. Am Flughafen Wien-Schwechat herrscht jetzt Hollywood-Glamour! Sterne-Koch Wolfgang Puck tischt seit 28 Jahren bei den Oscars für Stars auf. Am Dienstag eröffnete Gastro-Legende Puck höchstpersönlich sein erstes Lokal in Österreich namens Kitchen & Bar am Airport.

Pizza. ÖSTERREICH durfte dem Kärntner beim Backen seiner legendären Smoked Salmon Pizza assistieren. „Der Teig ruht 72 Stunden, dann muss gut geknetet werden, bevor er in den Ofen kommt“, so Puck.

© all ×

Info. Das Restaurant (175 Plätze), Bar und Takeaway-Bereich erstrecken sich in der Ankunftshalle des Terminal 3 auf 700 m². Salate, Schnitzel, Kärntner Kasnudeln u.v.m. sind im Angebot.