Zum Kotzen! Alko-Fahrgast flüchtet - und stürzt ab

Zu einem mehr als kuriosen und letztlich sogar lebensgefährlichen Zwischenfall für einen jungen Urlauber aus Estland kam es beim Apès Ski in Sölden.

Tirol. Begonnen hat alles mit dem Einkehrschwung des 20-Jährigen in ein Lokal in Sölden - innerhalb kürzester Zeit war der Skitourist so betrunken, dass er sich ein Taxi zu seiner Unterkunft nahm. Auf dem Weg dorthin kam es dann zum Ekel-Hoppala: Der Este musste sich während der Fahrt im Taxi übergeben, was der Chauffeur natürlich zum Kotzen fand. Und ein Extra-Salär für die Reinigung verlangte.

Die Unstimmigkeit über die Bezahlung mündete in der Flucht des baltischen Urlaubers, der davonlief, über die Leitschiene sprang und folglich rund 40 bis 50 Meter über eine steile Böschung talwärts in das Bachbett des „Rettenbach“ stürzte. Anschließend rannte, stolperte und wankte der komplett durchnässte junge Mann das Bachbett entlang in Richtung Ortsgebiet, wo der Este gegen 20.30 Uhr von Beamten der Bereitschaftseinheit und der Inspektion Sölden stark unterkühlt aufgefunden wurden.

Der mittlerweile leicht ernüchterte, aber noch immer stark alkoholisierte 20-Jährige wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Sölden mittels Drehleiter aus dem Bachbett geborgen und in weiterer Folge in das Krankenhaus nach Zams eingeliefert. Durch den Sturz in das Bachbett erlitt der Mann Verletzungen im Bereich des Gesichtes und des Oberkörpers sowie eine Unterkühlung und hatte nur noch 31 Grad Körpertemperatur.

Der Taxler dagegen ist weiter auf 100 - und wird dem Mann für die Reinigung des Fahrzeugs wohl die Rechnung nachschicken.