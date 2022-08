Zuschauer verwechselt Wolf mit ORF-Legende

Ein Mann verwechselte den Armin Wolf mit dem verstorbenen ZiB-Moderator Robert Hochner.

Wien. Via Twitter erzählt ORF-Moderator Armin Wolf von einer ungewöhnlichen Begegnung an einem Bootssteg an der Alten Donau: Ein Mann verwechselte ihn mit dem verstorbenen ZiB-Moderator und ORF-Legende Robert Hochner. "Mah, der Herr Hochner!", sagte der Passant als er Armin Wolf erblickte. "Der ist leider vor 20 Jahren gestorben", antwortete Wolf. "Aber Sie san a im Fernsehen", ging das Gespräch weiter. "Ja, eh auch in der ZiB2", half ihm Wolf auf die Sprünge. Aber der Mann erkannte ihn immer noch nicht: "Aber Sie san a scho in Pension, gell." Wolf: "Ja, so in etwa 10 Jahren." Der Unbekannte war sich aber sicher: "I hab kan Fernseher. Aber i kenn Sie!"

Am Bootssteg an der Alten Donau:

- „Mah, der Herr Hochner!“

- „Der ist leider vor 20 Jahren gestorben.“

- „Aber Sie san a im Fernsehen.“

- „Ja, eh auch in der ZiB2.“

- „Aber Sie san a scho in Pension, gell.“

- „Ja, so in etwa 10 Jahren.“

- „I hab kan Fernseher. Aber i kenn Sie!“ — Armin Wolf (@ArminWolf) August 17, 2022

"Ich glaube, besser wird mein Tag heute nimmer. Ich mein, der Mann hat mich mit Robert Hochner verwechselt. Und er war auch sonst sehr nett", fasst Wolf die Eindrücke von der Begegnung zusammen.

Wolf erklärt, dass der Mann vermutlich kurzsichtig gewesen sei: "Aber er hat, glaube ich, gegen die Sonne schauen müssen. Und war kurzsichtig. Stark kurzsichtig…"