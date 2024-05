Zwei Österreicher bei Kanu-Unfall in Frankreich gestorben

Bei einem Kanu-Unfall in Südfrankreich sind zwei österreichische Touristen ertrunken.

Wie die örtlichen Behörden am Montag mitteilten, handelt es sich bei den Opfern um einen Mann und eine Frau, die in der Ardèche-Region Urlaub machten. Das Boot des Paares, ein aufblasbares Kanu, geriet demnach am Sonntagnachmittag in einen Strudel und kippte um. Ein Zeuge schlug um etwa 14Uhr Alarm, als er merkte, dass die beiden Unfallopfer in ihrem Boot in Schwierigkeiten gerieten. Als die Feuerwehr eintraf, war das Paar bereits tot.

Der Mann trug einen Helm mit der Aufschrift eines österreichischen Canyoning-Clubs. Ihre Dokumente wurden vom Wasser weggespült. Erst als die Person, die die beiden Österreicher beherbergte, ihr Verschwinden gemeldet hatte, wurden die beiden etwa 40-jährigen Unfallopfer identifiziert.