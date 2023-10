Zwei Syrer zerstörten Israel-Flagge in Linz

Die Polizei spricht von einer "politisch motivierten Straftat".

Nachdem in der Nacht auf Donnerstag vor dem Alten Rathaus in Linz eine auf halbmast gehisste israelische Fahne zerschnitten worden war, hat die Polizei zwei Syrer als Verdächtige ausgeforscht. Das teilte die Exekutive der APA am Freitag mit. Landespolizeidirektor Andreas Pilsl sprach von einer "politisch motivierten Straftat".

Die rasche Klärung sei "ein klares Zeichen, dass wir in Oberösterreich keinen Antisemitismus dulden", so Pilsl. Die Verdächtigen werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Mehr Details zu ihrem Hintergrund waren vorerst nichts bekannt.