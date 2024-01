Das Ranking: Hier scheitern die meisten Ehen

Die "ewige Bindung" gibt es immer seltener. Hier das Ranking wo sich Paare am häufigsten und am seltensten trennen.

Im Schnitt scheitert jede dritte Ehe in Österreich. Die meisten Scheidungen gibt es in Mödling (NÖ) – das ergibt eine Auswertung der Standesamts-Daten durch das Portal bestrugstest.com (die Studienautoren nahmen dafür die Daten aus dem Jahr 2022 als Basis – neuere gibt es noch nicht).

40 % der Ehen werden hier geschieden

In Mödling gab es innerhalb eines Jahres 587 Hochzeiten und 235 Scheidungen. Das bedeutet eine Scheidungsquote von 0,4. Anders ausgedrückt: 40 % der Ehen enden hier mit einer Scheidung. Übrigens bedeutete das in Mödling einen Anstieg von knapp 9 % innerhalb eines Jahres!

Knapp dahinter liegt Steyr (OÖ): Hier liegt die Scheidungsquote bei 0,39. Platz 3 geht wieder an Niederösterreich. In der Landeshauptstadt St. Pölten beträgt die Quote 0,38 (siehe Tabelle).

Romantische Hauptstadt liegt im Westen

Am anderen Ende des Rankings befinde sich quasi die romantischen Hochburgen des Landes. In Bludenz (V) und Kufstein (T) enden „nur“ 22 % der Ehen vor dem Scheidungsrichter.