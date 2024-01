Extreme Kälte - Erstes Todesopfer erfror auf Feld

die lange Kältewelle fordert ein erstes Todesopfer.

Bis zu -15 Grad wurden innerhalb der letzten 24 Stunden in Österreich gemessen. In Oberösterreich starb eine Frau daran.

Notruf am Donnerstag um 15.30 Uhr. Eine Frau besuchte Bekannte in einer Wohnhausanlage in Waldzell (Ried im Innkreis). Am Weg dorthin fand sie eine Frau liegend auf einem Feld.

Sofort wurde der Not-Arzt alarmiert. Doch der hatte keine Chance, konnte nur mehr den Tod der Frau feststellen.

Was die Ermittlungen ergaben: Das Opfer (78) verließ gegen 4 Uhr ihre Wohnung. Schon bald stürzte sie und konnte nicht mehr aufstehen. Hilflos erfror sie im Freien.